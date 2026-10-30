Oregon'da McMinnville Havaalanı civarında iki helikopter çarpıştı, 3 kişi öldü - Son Dakika
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Oregon'da McMinnville Havaalanı civarında iki helikopter çarpıştı, 3 kişi öldü

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Oregon'un McMinnville kentindeki Belediye Havaalanı civarında iki helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler Teksas'tan uçuş eğitmeni, İngiltere'den öğrenci pilot ve Newberg'den pilot; kazaya Robinson R22 ile Airbus H125 karıştı ve nedeni henüz belirlenemedi.

SAN FRANCISCO, 30 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinin güneybatısındaki küçük bir havaalanı yakınlarında iki helikopterin havada çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yamhill İlçe Şerifi Sam Elliott perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 14.15 sularında McMinnville kentinin güneydoğusundaki McMinnville Belediye Havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada iki helikopterde bulunan 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel yetkililere göre, hayatını kaybedenler arasında Teksas'tan bir uçuş eğitmeni, İngiltere'den bir öğrenci pilot ve Oregon eyaletinin Newberg kentinden bir pilot bulunuyor.

Federal Havacılık İdaresi, olaya karışan helikopterlerin bir pilot taşıyan Robinson R22 ve iki kişi taşıyan Airbus H125 olduğunu söyledi.

Açıklamada, soruşturmanın Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu öncülüğünde yürütüleceği ve detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: Xinhua
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