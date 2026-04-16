Org. Bayraktaroğlu Almanya'da Törensel Karşılandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de askeri törenle karşılandı.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'in davetlisi olarak Almanya'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, askeri törenle karşılandı, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyaret kapsamında Almanya Savunma Bakanı Yardımcısı Sebastian Hartmann ile de bir araya geldi.
