Org. Metin Tokel'den Hakkari'ye Ziyaret - Son Dakika
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Org. Metin Tokel'den Hakkari'ye Ziyaret

02.06.2026 21:45
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Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Hakkari Valisi Taşyapan'ı ziyaret etti ve görüşmeler yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Orgeneral Tokel, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Taşyapan ile görüştü.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Taşyapan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokel ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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