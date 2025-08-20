Organ Bağışı Kampanyası Gümüşhacıköy’de

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda organ bağışı kampanyası standı açıldı.

Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Atilla Kuru, standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışının hayati önemini anlattı.

Kuru, "Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Organ yetmezliği yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklarına kavuşması için organ bağışı oranlarının ve organ nakli sayılarının artması gerekmektedir." dedi.

"Yaşama şansımız olmasa da yaşatma şansımızın var olduğunu bilmemiz gerekir." diyen Dr. Kuru, "Organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılık geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Unutmayalım ki her organ bir hayattır. Peki siz, hayat vermek ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlara başvuru süreci hakkında bilgi verilirken, kayıt işlemleri de gerçekleştirildi.