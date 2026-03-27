Organ Bağışıyla Umut Oldu

Trabzon'da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlanan kadının cenazesi Giresun'da defnedildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde 24 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Burcu Memiş'in cenazesi, ailesinin organlarını bağışlamasının ardından Bulancak ilçesine getirildi.

Sarayburnu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Memiş'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçedeki Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

"Bu kararı zor verdik ama başardık"

Baba Harun Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, başka baba ve annelerin kendileri gibi acı çekmemesi için organ bağışı kararını aldıklarını söyledi.

Kızının organ bekleyen hastalara umut olduğunu ifade eden Memiş, "Vefat eden kızımızın 'cana can' katmasını istedik. En azından başka kişilere de örnek olur dedik. Bu kararı zor verdik ama başardık." diye konuştu.

21 Mart'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Memiş, entübe edilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilmiş, yoğun bakımda tedavisi sürerken 24 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşmişti.

Vefat eden kadının bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'a, diğer böbreği ise Bursa'daki hastaya nakledilmek üzere gönderilmişti.