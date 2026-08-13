Organize Suç Örgütü Elebaşıları Yakalandı - Son Dakika
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Organize Suç Örgütü Elebaşıları Yakalandı

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Redkitler ve Erdoğan Aykut örgütlerinin liderleri Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Redkitler" ve "Erdoğan Aykut" organize suç örgütlerinin elebaşıları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Organize suç örgütü elebaşıları nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda "Redkitler" organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ile "Erdoğan Aykut" organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'un, Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

Çalışmanın, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Delen'in "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma", "taşıma veya bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı bilgisi verildi.

Erdoğan Aykut'un ise "silahla yağma", "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" ve "hırsızlık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'silahla tehdit', 'kamu malına zarar verme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Kule Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan ile 'hakaret', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kasten öldürmeye azmettirme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'sahte para basmak', '6136 sayılı Kanun'a aykırılık', 'tasarlayarak kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten adam öldürme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.B, D.Y, H.U. ve F.S. isimli şahıslar da Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı. Çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse, 100 yıl da geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devletinin pençesinden kurtulamayacaklar.

Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı, Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Gürcistan, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize Suç Örgütü Elebaşıları Yakalandı - Son Dakika

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