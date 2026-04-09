Organize Suç Lideri Kaplan'ın Yargıtay Üyesi Kocaman'a Rüşvet İddiasına İlişkin Yeni Belge
Organize Suç Lideri Kaplan'ın Yargıtay Üyesi Kocaman'a Rüşvet İddiasına İlişkin Yeni Belge

09.04.2026 00:10
Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada, Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'a rüşvet verildiği iddiaları belgelendi. Kaplan'ın restoran çalışanı aracılığıyla göndermiş olduğu 343 bin 650 TL'nin izleri ortaya çıktı.

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davaya, Yargıtay üyesi ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a rüşvet verildiği iddialarını destekleyen önemli bir belge eklendi. Belgeye göre, Kaplan'ın MRL Restoran şirketinde çalışan Sevda S.'nin banka hesabından, 2 Ekim 2019'da Borusan Oto Servis'e 'Yüksel Kocaman araç bedeli' ve 'Yüksel Kocaman araç kaporası' açıklamalarıyla toplam 343 bin 650 TL gönderildi. Bu paranın aynı gün nakit olarak yatırıldığı tespit edildi.

Transferden bir gün sonra, 3 Ekim 2019'da, bir BMW 3.20 model aracın Yüksel Kocaman adına tescil edildiği belirlendi. Emniyet'in Nisan 2024'te hazırladığı araştırma tutanağında, gizli tanık Serdar Sertçelik'in beyanları doğrultusunda, bu aracın 10 Mart 2020'de MAS Otomotiv firmasına devredildiği kaydedildi. MAS Otomotiv sahibi Murat Arslan'ın ifadesine göre, 2020'de BMW 5.20 model araç için takas yapıldı ve daha sonra Land Rover marka araca geçişte Kocaman'ın eşi Ayça Kocaman tarafından 210 bin lira ödendiği belirtildi. Kaplan, Sevda S. için 'maaşlı çalışanım, talimatlarımla banka işlemlerini yapan elemanım' ifadelerini kullanmıştı.

