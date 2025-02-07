Organize Suç Örgütü Liderinin Öldürülmesine Dair Davada Karar Verildi - Son Dakika
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Organize Suç Örgütü Liderinin Öldürülmesine Dair Davada Karar Verildi

Şişli'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin davada, 3 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Davada toplam 18 sanık yer alıyor.

07.02.2025 18:46
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Şişli'de organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin, aralarında örgüt yöneticileri konumunda olan Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in de bulunduğu davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Şişli'de, 8 Eylül 2022'de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin, aralarında örgüt yöneticileri konumunda olan Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in de bulunduğu 8'i tutuklu 18 sanıklı davada karar çıktı. Duruşma, Çağlayan'da bulunan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Toplam 18 sanıklı duruşmaya 3 tutuklu sanık, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmaya, Radoje Zivkovic ve 3 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Şişli'deki saldırıya ilişkin olarak sanık Radoje Zivkovic'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, 'örgüt kurma ve yönetme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Milan Vujotic'i 'silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına, sanık Zeljko Bojanic'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahküm etti. Yakup Doğan ve Emircan Sümer'e ise 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme' suçlarından müebbet ve 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Risto Mijanovic'in Sarıyer'deki bir villada işkenceyle öldürülmesine ilişkin olarak ise Furkan Yeşil, Esat Candan, Erdi Ertan ve Elanur Tuna 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Çakmak, Niyazi Serkan, Emre Karağaç, Cemre Murat, Murat polat hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ'da Skaljarski ile Kavacki suç örgütleri arasında süregelen uyuşturucu savaşı İstanbul'a da sıçramıştı. Skaljarski'nin birçok üyesinin öldürülmesi sonrasında Jovan Vukotiç, olası bir saldırıdan kaçmak amacıyla 2 Ekim 2021'de Türkiye'ye geldi.

İddiaya göre, Kavacki suç örgütü, Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Vukotiç'e karşı bir saldırı planladı. Şişli'de, 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Misic ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde, motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı, Kavacki suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla Zivkovic ve suça yardım edenler yakalandı.

Yargılama sürerken, Skaljari çetesinin yüksek dereceli üyelerinden Risto Mijanovic'in Sarıyer'deki ormana da villalarında işkenceyle öldürülmesine ilişkin, sanıklar Radoje Zivkovic ve Milan Vujotic'in de aralarında bulunduğu 4 sanığa açılan dava, hukuki irtibat nedeniyle ilk davayla birleştirilmişti.

Kaynak: DHA

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