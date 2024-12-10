ORGENERAL ÇARDAKCI CİLVEGÖZÜ'NDE
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Suriyelilerin ülkesine dönüş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle tampon bölgeye geçen Çardakcı, alınan güvenlik önlemlerini inceledi. Jandarma ekipleriyle görüşen Orgeneral Çardakcı, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Orgeneral Çardakcı Cilvegözü'nde Güvenlik Önlemlerini İnceledi - Son Dakika
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