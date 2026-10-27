Orgeneral Maan, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresindeki İHA'ya müdahale edildiğini söyledi

Orgeneral Maan, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresindeki İHA'ya müdahale edildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde kimliği belirsiz bir İHA etkisiz hale getirildi. Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, art arda duyulan sesin İHA'ya yönelik müdahaleden kaynaklandığını ve aracın kimliğinin bilinmediğini açıkladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu "Yeşil Bölge" çevresindeki kimliği belirsiz insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Orgeneral Saad Maan, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Bağdat'ta art arda duyulan sesin Yeşil Bölge çevresinde bir İHA'ya yönelik müdahaleden kaynaklandığını belirtti.
Maan, etkisiz hale getirilen söz konusu İHA'nın kimliğinin ise bilinmediğini ifade etti.
Kaynak: AA
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