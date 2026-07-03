Orgeneral Tokel Ardahan'da

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret etti.

Ardahan Valiliği'ne gelen Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Çiçekli ile bir araya geldi.

Orgeneral Tokel'in ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziyarete, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.