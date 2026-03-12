Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Orgeneral Tokel, Hudut Karakolunu Denetledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?