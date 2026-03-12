Orgeneral Tokel, Hudut Karakolunu Denetledi - Son Dakika
Orgeneral Tokel, Hudut Karakolunu Denetledi

12.03.2026 17:40
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Iğdır'daki Subaşı Hudut Karakolu'nda incelemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırındaki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, inceleme ve denetlemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.