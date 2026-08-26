Örgüt lideri Antalya'da yakalandı - Son Dakika
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Örgüt lideri Antalya'da yakalandı

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Alihan Kuriş'in suç örgütüne ait belgeleri saklayan Mehmet A. Antalya'da yakalandı.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasörün saklanması talimatını verdiği belirlenen şüpheli Mehmet A, Antalya'da yakalandı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgüte ait 37 klasör evrakın Antalya'da bir evde saklanmasına ilişkin şüpheli Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar Antalya'da yoğunlaştırıldı.

Bu kapsamda, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan, örgüte ait söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi konusunda talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol alan Mehmet A, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'nde bir yakınına ait ikamette yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste gerçekleştirilen aramada cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen dijital materyaller ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların, belgelerin hangi amaçla saklandığının, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişilerin ve örgütün mali yapılanmasının bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Örgüt lideri Antalya'da yakalandı - Son Dakika

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