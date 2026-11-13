Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu\'nun çatısı Uzunköprü\'de kuvvetli rüzgarla uçtu

Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısı Uzunköprü'de kuvvetli rüzgarla uçtuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısını uçurdu. Yetkililer, ağaç devrilmesi ve çatı uçması riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kapalı yüzme havuzunun çatısı uçtu.
Bölgede etkisini arttıran kuvvetli rüzgar nedeniyle Uzunköprü'de Orhan Çetin Kapalı Yüzme Havuzu'nun çatısı uçtu. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Kaynak: DHA
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