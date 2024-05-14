Orhan Pamuk'un Şeylerin Tesellisi sergisi Münih'te açılıyor - Son Dakika
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Orhan Pamuk'un Şeylerin Tesellisi sergisi Münih'te açılıyor

Orhan Pamuk\'un Şeylerin Tesellisi sergisi Münih\'te açılıyor

Orhan Pamuk'un yazar, fotoğrafçı, illüstratör, küratör ve müze kurucusu kimlikleriyle bir araya getirdiği çalışmaları, Münih'teki Lenbachhaus Müzesi'nde sergileniyor. Sergide, Masumiyet Müzesi'nden getirilen 41 eserin yanı sıra Pamuk'un yeni enstalasyonları da yer alıyor. Sergi, Pamuk'un eserlerinin yazı ile ilişkisine dair önemli bir perspektif sunuyor ve 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.

14.05.2024 21:01
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Orhan Pamuk'un yazar, fotoğrafçı, illüstratör, küratör ve müze kurucusu kimlikleriyle bir araya getirdiği çalışmaları, ilk kez Münih'teki Lenbachhaus Müzesi'nde 17 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşuyor.

"Şeylerin Tesellisi" isimli sergide Masumiyet Müzesi'nden getirilen 41 eserin yanı sıra yazarın daha önce Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ve Lenbachhaus koleksiyonlarından ilham aldığı 26 yeni enstalasyon bulunuyor.

Sergideki resimler, çizimler, eskiz ve not defterleri ile fotoğraflar, sanatçının iç dünyasına ve çalışma biçimine ışık tutuyor.

Serginin Lenbachhaus Müzesi'ndeki tanıtım metninde Pamuk'un eserlerinin yazı ile ilişkisine dair, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Dresden'de açılan gezici serginin bu konağında Pamuk, Lenbachhaus Koleksiyonu'ndan Paul Klee ve Alfred Kubin gibi sanatçıların eserlerinden yola çıkıyor. Bu yeni eserlerinde hikayelerini her zamanki gibi nesneler üzerinden anlatan Pamuk, eşyaların bize verebileceği teselli üzerine yoğunlaşıyor. Pamuk, yıllardır kendisini meşgul eden kültürel değişim, oksidentalizm, oryantalizm, kurgu, hafıza ve müzelerin rolü gibi temaları yeniden ele alıyor."

Orhan Pamuk'un romanlarındaki kavramsal ve görsel dünyayı da eserleriyle ifade ettiği sergi, 13 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergi kapsamında ayrıca sanatçı Ali Kazma'nın Pamuk'un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini inceleyen üç parçalı "Mürekkep Evi" adlı video çalışması da gösterilecek.

Kaynak: AA

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