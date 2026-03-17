Orhan Sarımehmetoğlu'nun Fındık Patozu Yenilemesi
Orhan Sarımehmetoğlu'nun Fındık Patozu Yenilemesi

17.03.2026 13:03
Giresunlu Orhan Sarımehmetoğlu, 87 yıllık fındık patozunu restore ederek gün yüzüne çıkardı.

Giresun'da babasının kurduğu fındık kırma makinesi imalatını sürdüren 68 yaşındaki Orhan Sarımehmetoğlu, 87 yıllık fındık patozu makinesini yenileyerek gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden 1982'de mezun olan Sarımehmetoğlu, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı, özel sektörde görev yaptıktan sonra babasının kurduğu iş yerinde çalışmaya başladı.

Vefat eden babası Ali Naci Sarımehmetoğlu'nun geliştirdiği küçük boyuttaki fındık patozlarını, Batlama Sanayi Sitesi'nde 3 işçi ile imal etmeyi sürdüren Sarımehmetoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk'a da ürün sattı.

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde tasarlanıp Ankara Orman Çiftliği'ndeki atölyede 1939'da üretilen Türkiye'nin ilk fındık patozu, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce restorasyonunun yapılması için Sarımehmetoğlu'na teslim edildi.

Atölyedeki 3 işçi ile onarımı yapılarak orijinal haline getirilen fındık patozunun enstitüde sergilenmesi bekleniyor.

Orhan Sarımehmetoğlu, AA muhabirine, babasının metalden ilk taşınabilir fındık patozunu 1971 yılında geliştirdiğini söyledi.

Zamanın şartlarına göre Ar-Ge imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Sarımehmetoğlu, o yıllarda vatandaşların çok gelişmiş olmasa da bu patozlara ilgi gösterdiğini ifade etti.

Sarımehmetoğlu, yaz mevsimlerinde babasının yanında çalıştığını belirterek, "Torna, kaynak az çok bu işin gerektirdiği şeyleri öğrendik. Ama yanımızdaki ustalarımız da bizi bırakmadılar, yıllardır aynı şekilde devam ediyoruz. Üretim yapıyoruz." dedi.

İlk ihracatı Gürcistan'a yaptıklarını aktaran Sarımehmetoğlu, "Buraya gelen Gürcülerin makineyi görmesi ve orada da fındık tarımı yapılmaya başlanılmasıyla bu ülkeye ihracat yapmaya başladık. Daha sonra Azerbaycan'a gönderdik. Fındığın daha çok yayılmasıyla Balkan ülkelerine de ürün gönderdik." diye konuştu.

Saatte 100 kilogramlık yeşil kabuklu fındık temizleyebilen patoz ürettiklerini aktaran Sarımehmetoğlu, bunun yanı sıra fındık toplama makineleri de geliştirdiklerini dile getirdi.

"Kısıtlı imkanlarla yapılmış olması çok önemli"

Sarımehmetoğlu, Fındık Araştırma Enstitüsü yetkililerince kendilerine teslim edilen 87 yıllık fındık patozunun da onarımını tamamladıklarını belirtti.

Patozun nasıl çalıştığı hakkında bilgilerinin olmadığını anlatan Sarımehmetoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındığı ne kadar temizlediği, tanelenmiş fındık ile kabuğu hangi oranda temizlediği hakkında bir bilgimiz yok. O zamanlar tasarlanması konusunda gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi projelendirilmiş ve en önemlisi de o günün şartlarında bu fındık patozunun kısıtlı imkanlarla yapılmış olması çok önemli."

Sarımehmetoğlu, patozun onarımdan önce kötü durumda olduğunu ifade ederek, "Dökük ve çürümüş vaziyetteydi. Elimizde bir fotoğrafı olduğu için orijinal haline getirdik." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Giresun, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
