Orhaneli Belediyesi, camilerde düzenli temizlik için özel ekip oluşturdu - Son Dakika
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Orhaneli Belediyesi, camilerde düzenli temizlik için özel ekip oluşturdu

Orhaneli Belediyesi, camilerde düzenli temizlik için özel ekip oluşturdu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye tarafından camilerde düzenli temizlik yapılması amacıyla özel ekip oluşturuldu. Orhaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki bütün camiler periyodik olarak detaylı şekilde temizlenecek. Cami Temizlik Ekibi, ibadethanelerin halı ve kilimlerini yıkayarak halkın daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet etmesini sağlayacak. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, temizlik imandan geldiği düsturuyla hareket ettiklerini ve ilçedeki bütün camilerin düzenli olarak temizleneceğini belirtti.

02.05.2024 09:53
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde belediye tarafından camilerde düzenli temizlik yapılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Orhaneli Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle, ilçe genelindeki bütün camiler kurulan temizlik ekibi tarafından periyodik olarak detaylı şekilde temizlenecek.

Halkın daha temiz ve huzurlu şekilde ibadet yapması için yürütülen çalışma kapsamında görevli personel, program dahilinde ibadethanelerin halı ve kilimlerini yıkayacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yaptığı açıklamada, "Temizlik imandan gelir." düsturuyla çalışma başlattıklarını belirterek, "İlçemizde bulunan bütün camilerimizi hemşehrilerimizin daha hijyenik ve temiz bir ortamda ibadet yapabilmesi için düzenli olarak temizleyeceğimiz Cami Temizlik Ekibimizi kurarak makine kullanım eğitimi verdik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhaneli Belediyesi, camilerde düzenli temizlik için özel ekip oluşturdu - Son Dakika

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