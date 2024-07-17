Orhaneli\'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden, 1 çocuk babası sürücü Muhammet Küçük (27), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında, Orhaneli Çevre Yolu'nda meydana geldi. Muhammet Küçük idaresindeki 16 AJY 918 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özcan Özdemir'in kullandığı 16 ASG 857 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile 16 ASG 857 plakalı araçtaki Eyüp Uslu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Küçük, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren yaralılardan Muhammet Küçük, bu sabah yaşamını yitirdi. 2 yıllık evli ve 1 çocuk babası olan Küçük, Osmangazi ilçesi Dağakça Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.