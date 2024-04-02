Orhaneli ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'de Kötü Davranışta Bulunan Midibüs Şoförüne Ceza

Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Şoför, bir kadının bebek arabasını katlamasını istemesi üzerine çıkan tartışma ve telefonla konuştuğu için uyarılan bir yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.