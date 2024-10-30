Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık zarar gördü.
İlçeye bağlı Letafet Mahallesi'nde 2 ve 1 samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Orhaneli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken 2 ev ile 1 samanlıkta zarar meydana geldi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'nde Yangın: 2 Ev ve Samanlık Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?