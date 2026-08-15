Orhangazi\'de atık depolama alanında yangın

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, belediyeye ait bir atık depolama alanında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Orhangazi ilçesi İznik Gölü sahilinde bulunan Orhangazi Belediyesi'ne ait bir atık depolama alanında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gemlik'ten de bölgeye takviye ekip gönderildi. Yaklaşık 10 araç ve 30 personelin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.