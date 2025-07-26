Orhangazi\'de Otluk Alanda Yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Göl Yolu Caddesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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