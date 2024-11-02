Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa'dan Gölyaka istikametine giden S.Y. (45) idaresindeki 16 LPD 74 plakalı kamyonet, Akharem Kavşağı'nda M.B. (30) yönetimindeki 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?