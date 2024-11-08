Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Orhan B. (68) idaresindeki 16 LE 038 plakalı otomobil, Gemiç Kavşağı'nda Gülcan K. (35) yönetimindeki 16 UCF 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik ve Orhangazi'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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