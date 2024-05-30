Orhangazi'deki Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Orhangazi'deki Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

Orhangazi\'deki Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Sıfır Atık Yarışması\'nda Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Sıfır Atık Yarışması'nda, ortaokullar arasında Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Gazi Osmanpaşa Ortaokulu, Türkiye birincisi oldu. Sıfır Atık Yarışması'nın 'İyi Uygulama Yapan Okul' kategorisinde Gazi Osman Paşa Ortaokulu, 'Çevre Beratı' ödülü almaya hak kazandı.

30.05.2024 14:48
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, öğrencilerde atık üretimini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi çözümleri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Sıfır Atık Yarışması"nda, ortaokullar arasında Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Gazi Osmanpaşa Ortaokulu, Türkiye birincisi oldu.

Sıfır Atık Yarışması'nın "İyi Uygulama Yapan Okul" kategorisinde Gazi Osman Paşa Ortaokulu, "Çevre Beratı" ödülü almaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gazi Osmanpaşa Ortaokulunu ziyaret ederek, Sıfır Atık Yönetimi Projesi kapsamında hazırlanan sergiyi gezdi, Bakanlığın Çevre Beratı belgesini idarecilere teslim etti.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya ve şube müdürleri hazır bulundu.

Orhangazi Aile Destek Merkezinin üçüncü dönem sertifikaları verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezinin (ADEM) üçüncü dönem sonu kermesi, Cumhuriyet Alanı'nda yapıldı.

Farklı branşlarda kurslara katılan kadınlara sertifikalarının verildiği sergi programına, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfi Bakırdan ile diğer protokol üyeleri katıldı.

ADEM Orhangazi Koordinatörü Ayşegül Zor, programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu amaçla kadınların yeteneklerini keşfetmesini, çalışma hayatına katılımlarını kolaylaştırmayı ve onların daha üretken hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ayşegül Zor, üçer aylık dönemlerde tekstil, seramik, kuaför, okuma yazma, punch ve makrome alanlarında açtıkları kurslarda 192 kadına ulaşıldığını, 68 çocuğun da gelişiminin hedeflendiğini ifade etti.

Karamehmetoğlu ise ADEM projesinin hayata geçmesinde birçok kurumun katkısının olduğunu dile getirerek, "Bu proje bizlerin son derece önemsediği bir proje. ADEM ile Orhangazi'de kadınlarımızın hayatına dokunabilmek, onların yaşamlarını etkilemek çok güzel." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından üçüncü dönem kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'deki Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhangazi'deki Gazi Osmanpaşa Ortaokulu Sıfır Atık Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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