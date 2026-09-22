Orhangazi\'deki kazada yaralanıp hayatını kaybeden 19 yaşındaki sürücü defnedildi

Orhangazi'deki kazada yaralanıp hayatını kaybeden 19 yaşındaki sürücü defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Orhangazi-Gemlik kara yolunda 19 Eylül'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenazesi, Orhangazi'deki Tekke Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Bursa'da trafik kazasında yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi.
Orhangazi-Gemlik kara yolunda, 19 Eylül'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Burak Uysal (19) için cenaze töreni düzenlendi.
Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Orhangazi'ye getirilen Uysal'ın cenazesi, ikindi vakti Tekke Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İmam Aslan Dinlenme Tesisleri yakınında, Uysal idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada yaralanan Uysal ve kuzeni Samet Arda Uysal, Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.
Kaynak: AA
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