Orkaların Oyun Davranışı: Güneş Balıklarını Parçaladı - Son Dakika
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Orkaların Oyun Davranışı: Güneş Balıklarını Parçaladı

23.07.2026 13:38
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Bilim insanları, orkaların ölü güneş balıklarını parçalama davranışının beslenme veya oyun amacı taşıyabileceğini keşfetti.

Bilim insanları, "orka" olarak da bilinen katil balinaların ölü güneş balıklarını yüksek hızla çarparak parçalamasının, yavruların beslenmesini kolaylaştırmaya yönelik davranış ya da eğlence amaçlı oyun olabileceğini belirledi.

California Körfezi'nde yapılan araştırmada, Temmuz 2024 ve Eylül 2025'te kaydedilen iki olaya ait görüntüler incelendi.

İlk görüntülerde dişi bir orkanın ölü güneş balığını kuyruğundan tuttuğu, yetişkin erkek orkanın ise hızlanarak balığa çarptığı görüldü. Çarpmanın ardından balık çok sayıda parçaya ayrılırken, yavru bir orkanın küçük et parçalarını tükettiği, yetişkinlerin ise kalan büyük parçalarla beslendiği gözlemlendi.

Eylül 2025'te kaydedilen ikinci olayda da benzer şekilde bir dişi orkanın tuttuğu ölü güneş balığı, başka bir orkanın çarpması sonucu binlerce parçaya ayrıldı.

Buna göre, görüntülerdeki katil balinaların sayısı, yaş grupları ve avla etkileşimleri incelenerek güneş balıklarının parçalanmadan önce ölü olması nedeniyle orkaların bu davranışının öldürmek amacıyla yapılmadığı belirlendi.

Araştırmada, bunun, orkalar arasındaki sosyal etkileşimin veya oyun davranışının bir parçası olabileceği değerlendirildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Kathryn A. Ayres, yaptığı açıklamada, bu davranışın yavru orkaların beslenmesini kolaylaştırabileceğini, ayrıca sosyal etkileşimin ya da oyun davranışının bir parçası olabileceğini belirtti.

Ayres, daha önce orkaların çarparak avlarından et kopardığına ilişkin gözlemler bulunduğunu ancak av dokusunu geniş ölçüde parçalayan bu davranışın ilk kez ayrıntılı şekilde tanımlandığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Frontiers in Ethology" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orkaların Oyun Davranışı: Güneş Balıklarını Parçaladı - Son Dakika

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