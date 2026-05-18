Orman Benim Kampanyasıyla Temizlik Etkinliği

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta "Orman Benim" kampanyası kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek, çevre farkındalığını artırmak amacıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Orman Parkı'nda düzenlenen programda çağın en büyük sorunlarının başında küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geldiğini söyledi.

Toprağın, suyun, havanın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının önemini vurgulayan Yılmaz, "Ormanlar hepimizin bildiği gibi yenilenebilir doğa kaynaklı olup insanlığın ortak değerleridir. Bu değerlere sahip çıkmak sadece ormancıların değil her bireyin birinci önceliği olmalıdır. Ormanlara hepimiz sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından çok sayıda öğrenci ellerine taktıkları eldivenlerle ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Aydın

Aydın'da Efeler ilçesi Tepeköy Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri çöp topladı.

Aydın Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, organizasyonun yangınların önlenmesinde, çevrenin temiz tutulmasında, insanların bilinçlenmesinde bir farkındalık yaratacağını kaydetti.

Denizli

Denizli'de "Orman Benim" etkinliği Çamlık Parkı'nda gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, il protokolü ve öğrenciler ormanlık alandaki çöpleri topladı.

Hatıra fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.???????

Uşak

Uşak'ta merkez ilçeye bağlı Hacıkadem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Meşeli, Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar ormanlık alana atılan çöpleri topladı.