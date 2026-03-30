Orman Köylüleri Güneş Enerjisi ile Tasarruf Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de orman köylüleri, devlet desteğiyle kurulan GES'lerle elektrikte tasarruf sağlıyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devlet desteğiyle evlerinin çatısına güneş enerjisi sistemi (GES) kuran orman köylüleri, üretilen elektriği hem kullanıyor hem de satıyor.

İlçe kırsalındaki Örencik, Kaman, Bekdemir, Yukarıkarderesi, Aşağıarıcaklı ve Kızlaç köylerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce İklime Dirençli Ormancılık Projesi (IDOP) uygulanmaya başlandı.

Projeden yararlanan 30 orman köylüsü, 140 bin liralık GES'lere yüzde 50 hibe desteğiyle ulaştı.

Sistemin kalan 70 bin liralık ücretini ödemeleri için 10 yıl vade imkanı sunulan köy sakinlerinin evlerinin çatısına paneller kuruldu.

Güneş enerjisiyle üretilen elektriği ikametlerinde kullanmaya başlayan orman köylüleri, tüketim fazlası enerjiyi dağıtım şirketlerine satarak gelir elde ediyor.

Örencik köyü sakinlerinden Sevim Aslan, AA muhabirine, GES projesinden geçen yıl eylül ayında haberdar olduklarını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aslan, "Eskiden 1000 liraya yakın gelen elektrik faturası şimdi hiç gelmiyor. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Necla Akdoğan da yaklaşık 6 aydır kullandığı sistem sayesinde artık elektrik faturası ödemediğini anlattı.

Kaman köyü muhtarı Ali Bali da projenin ardından güneş enerjisinden yararlanmaya başladıklarını belirterek, "Devletimize bunu köyümüze getirdiği için teşekkür ederiz. Evlerimize önceden 3 bin lira fatura geliyordu artık 10-20 lira geliyor. Çok faydasını gördük, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Osmaniye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 12:33:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.