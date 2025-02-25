Orman Manzaralı Ihlamur Terası Karla Kaplandı

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Orman manzaralı seyir terası kar manzaralarıyla hayran bıraktı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde içerisinde bungalov evlerin bulunduğu Ihlamur Terası, kar yağışı sonrası beyaz gelinliğini giymesiyle oluşturduğu eşsiz manzaralar dron ile görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yenice Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Terası'nın da beyaz gelinliğini giymesiyle beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Orman manzaralı seyir terasında oluşan kar güzelliği dron ile görüntülenirken tesise gelen vatandaşlarda kayarak karın keyfini çıkardı.