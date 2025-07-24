Orman Yangınında Şehit Olan Personellerin Naaşları Adli Tıp Kurumuna Getirildi - Son Dakika
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Orman Yangınında Şehit Olan Personellerin Naaşları Adli Tıp Kurumuna Getirildi

Orman Yangınında Şehit Olan Personellerin Naaşları Adli Tıp Kurumuna Getirildi
24.07.2025 07:19
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Eskişehir ile Afyonkarahisar sınırındaki orman yangınında şehit olan orman işçileri ve AKUT mensuplarının naaşları, kimlik tespiti ve DNA analizi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yakınları gözyaşı dökerken, yangında yaralanan 7 kişinin tedavileri devam ediyor.

ESKİŞEHİR ve Afyonkarahisar il sınırında çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan personellerin naaşları, kimlik tespiti ve DNA analizi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ile Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü arasındaki ormanda, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan orman işçileri ve AKUT mensuplarının naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen yakınları ve arkadaşları gözyaşı dökerken, yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Yapılacak incelemelerin ve testlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan, aynı bölgede alevlerin arasında kalarak yaranan 7 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Eskişehir, Güncel, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınında Şehit Olan Personellerin Naaşları Adli Tıp Kurumuna Getirildi - Son Dakika

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