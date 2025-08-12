Orman Yangınları İçin Uyarı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bu hafta öncesinde risk olduğunu uyarmıştık. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Kaybolan değer, biyoçeşitlilik hepimizin ortak geleceği" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yumaklı, orman yangınlarının çıkış sebebiyle ilgili olarak kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Önce kolluk güçleri araştırır, sonrasında savcılık soruşturması başlar. Son çıkan yangınlarda çok şiddetli bir rüzgar vardı. Saatte 50 kilometre/saat'in üstüne çıkıyor yer yer. Yangınlarda hep söylediğimiz husus şu; asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bu hafta öncesinde risk olduğunu uyarmıştık. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Kaybolan değer, biyoçeşitlilik hepimizin ortak geleceği. Kamuoyuna yansıyan yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı" dedi.

'YÜZDE 90 İNSAN UNSURU VAR'

Bakan Yumaklı, toplumsal bir farkındalığın oluşturulması gerektiğini kaydederek, "Geçen yıl sonbaharda tüm orman köylerinde bilgilendirme yaptık. Bu yıl eğitim öğretim yılının ilk dersi, Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı, orman sevgisi olacak. Maalesef birkaç gün yangın çıkmayınca yine unutuyoruz. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyelim, doğrudan ya da dolaylı yüzde 90 insan unsuru var. Kimi zaman ihmal ettiği için kimi zaman, 'Bir şey olmaz' dediği için ama eninde sonunda insan unsuru. Tabii doğal olarak 'Acaba bir kasıt var mı' sorusu geliyor akıllara. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz çok hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmalar neticelince hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız açıklama yapıyor" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ'

Orman yangınları için üç tane 30 etkeni olduğunu kaydeden Yumaklı, "Rüzgar saatte 30 kilometre hızın üstündeyse, sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse ve nem de yüzde 30'un altındaysa yangın için çok yüksek risk var demektir. Bu sadece bizim ülkemize has bir şey değil. Hamdolsun Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz. Uzmanlaşmış personelimiz var. Bunu analiz edecek teknolojimiz var. Ama tekrar etmekte fayda var. Başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunu da ancak 86 milyon birlikte başarabiliriz" diye konuştu.