Orman Yangınları İklim Değişikliğine Neden Oluyor

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Uzmanı açıkladı: "Orman yangınları iklim değişikliğine sebep oluyor"

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, son yıllarda artan orman yangınlarının iklim değişikliğine sebep olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok noktasında aralıklarla etkili olan orman yangınları, doğanın dengesini bozmaya devam ediyor. İnsanların dahi ölümüne sebep olabilen büyük orman yangınları, bazı hayvanların da telef olmasına sebep oluyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, orman yangınlarının iklimsel değişikliklere de sebep olduğunu söyledi.

"İnsan faktörlü iklim değişikliği de başroller arasındadır"

Havanın ısınması ve kuraklığın artmasına bağlı olarak iklim değişikliği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, "İklim değişikliğinin etkileri derken sadece kuraklığın artması değil, sel ve hortum ile birlikte başlayan mevsimlerdeki değişim ve bu değişim ile birlikte ortamda beklenilenden daha fazla bitki örtüsünün aniden canlanması, değişen hava şartları ile birlikte kuraklığın artması, nemin azalması ve bunların yakıt gibi görülerek yangınların ufak bir nedenle başlayarak hızla yayılmasıdır. Biraz önce ilettiğim gibi özellikle son zamanlarda karşılaştığımız yangınlarda rüzgar çok etkili olmaktadır. Esen rüzgar, beklenilenden daha hızlı ve yoğun bir şekilde yangının yayılmasına sebep olmaktadır. İnsan faktörlü iklim değişikliği de başroller arasındadır. İnsan faktöründen kaynaklanan piknik sonrası unutulan ateşler, insanlar tarafından doğaya atılan cam parçacıkları, uzun süre doğada bekleyen birtakım atıklar, hava şartlarının normalden daha farklı seyretmesi ve kurak bitki örtüsünün bulunması bu durumu tetiklemektedir" dedi.

"İnsanlar bilinçlendirilmeli ve bu konuda verilen cezalar arttırılmalıdır"

Vatandaşların iklim konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Cebeci, "Biliyorsunuz ki yangının olabilmesi için oksijenin olması, yangına neden olan bir malzemenin olması ve oksijen ile birlikte yangın olayının gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu olayı önlemenin en güzel yolu kaynağında önlem almaktır. İnsanlar bilinçlendirilmeli ve bu konuda verilen cezalar arttırılmalıdır. Çöplerin bilinçsizce atılması konusunda yerel idarelerin denetlemeleri hızlandırması ve sürekli kontrol altında tutması büyük önem arz etmektedir. Yağış durumuna göre bitki örtüsünün seçilmesi de büyük rol oynamaktadır. Doğada her zaman yangınlar vardır ve bu kaçınılmaz bir kuraldır. Çünkü doğa zaman içerisinde kendini yeniler ve yangınlar gerçekleşir. Fakat bizim söylemek istediğimiz doğal yangınların beklenilenden daha çok artmasıdır. Peki, sadece bitki örtüsünü mü kaybediyoruz? Canlıları mı kaybediyoruz? Sadece maddi ve manevi hasar değil, aynı zamanda ortamda karbondioksit salınımının artmakta. Karbondioksit demek iklim değişikliğinin hızlanması, sera gazının artması ve atmosferde kirliliğin günden güne artması demektir" şeklinde konuştu.