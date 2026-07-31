Orman Yangınları Riskine Dikkat

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, geçen yıla oranla orman yangını sayısında ve yanan alan miktarında düşüş yaşandığını belirterek, şu ana kadar etkili olan yağışların ormandaki diri örtünün çok fazla büyümesine, şimdi ise kuraklık sebebiyle kurumasına neden olduğunu, bu sebeple sonraki sezon için ciddi bir orman yangını riski bulunduğunu söyledi.

Türkyılmaz, Sarıyer'deki Fatih Ormanı Kampüsü'nde bulunan Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

"Yeşil vatan"ı korumak için mücadele ederken hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andığını dile getiren Türkyılmaz, son yıllarda Türkiye'nin, yaz dönemlerinde orman yangını tanımıyla çok ciddi şekilde meşguliyet yaşadığını, 2021 yılından beri küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliği çerçevesinde ciddi bir yangın pandemisiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu yıl yağışlı geçen mevsim nedeniyle yangın sezonunun geciktiğine işaret eden Türyılmaz, "İstatistiklere bakarak geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda Temmuz 2025 itibarıyla 2 bin 760 yangın olmuş, bu yangınlarda 54 bin 140 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bu yıl ise bugün itibarıyla 1038 orman yangını oluşmuş ve 1962 hektarlık alan zarar görmüştür. Yani geçen yılla kıyasladığımızda çok çok iyi durumdayız. Ancak bir risk de taşıyor. Çünkü şu ana kadar yağışlı mevsim ormandaki diri örtünün çok fazla büyümesine, şimdi ise kuraklık sebebiyle kurumasına sebep oldu. Bundan sonraki sezonlar için çok ciddi riskle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkyılmaz, Türkiye'nin coğrafya itibarıyla Akdeniz kuşağı ülkesi olduğunu ve orman alanlarının yüzde 55'inin yangına hassas alanlardan ve hassas ağaç türlerinden oluştuğunu belirterek, "Bütün bu verileri yazdığımızda yangınsız bir dönem ya da yıl düşünmemiz neredeyse imkansız hale gelmektedir. Yangın tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de bir realitesi haline dönüşmüştür." dedi.

"Millet olarak 'yeşil vatan' için mücadele eden ateş savaşçısı bir ruha sahibiz"

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede yetkili kurumun Orman Genel Müdürlüğü olduğunu kaydeden Türkyılmaz, Türkiye'nin 119 helikopter, 28 uçak ve 14 insansız hava aracından oluşan hava filosunun yanı sıra 1786 arazöz, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi, 5 bin 359 kara aracı ve 462 Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT) personeliyle yangınlara müdahale kapasitesine ulaştığını belirtti.

Türkyılmaz, yangınlarla mücadelede ayrıca 4 bin 419 teknik personel, 7 bin 787 orman muhafaza memuru ve 15 bin 859 yangın işçisi olmak üzere toplam 28 bin 65 personelin görev yaptığını aktardı.

Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90'ının insandan kaynaklandığını, en büyük faktörün ihmal ve dikkatsizlik olduğunu, bir kısmının ise kasıt ile sabotaj ve terörize faaliyetler maksatlı olduğunu söyleyen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız devletimizin belirlemiş olduğu piknik, mesire yerleri, orman parkları ve tabiat parkları dışında piknik ormanın hiçbir biriminde yapmasınlar. Ormana izinsiz girmesinler. 81 il valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığımız tüm açıklamaları yapıyor. Çıkan yangınlarla ilgili Türkiye, dünya devletleri arasında en gelişmiş ülkelerden biri olan Amerikan'dan bile başarılı bir yangınla mücadele modeli ve modülasyonu uyguluyor. Biz millet olarak canını ortaya koyarak 'yeşil vatan' için mücadele eden ateş savaşçısı bir ruha sahibiz. Gelecek günlerin geçmiş günlerden daha az yangınla anıldığı ve mümkünse hiçbir alanımızın yangına maruz kalmadığı bir dönem geçirmeyi arzu ediyoruz."