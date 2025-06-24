Orman Yangınlarına Dikkat!

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle orman yangını riskinin en üst düzeye çıktığını belirterek, "Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, 'Yeşil Vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı' başlığıyla açıklama yaptı. Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır orman kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız. Ama unutmayalım ki asıl başarı, orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir" dedi.

'ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKMAYALIM'

Bakan Yumaklı hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak durulması yönünde çağrıda bulunarak, "Bu yüzden bir kez daha çağrımdır; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım. Ormanlarımız sadece ağaç değil; geleceğimizdir, nefesimizdir, vatanımızdır" açıklamasında bulundu.