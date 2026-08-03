Orman Yangınlarına Karşı Acil Önlemler - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Karşı Acil Önlemler

Orman Yangınlarına Karşı Acil Önlemler
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TMMOB Başkanı Çakar, orman yangınlarını önlemek için liyakat esaslı atama ve anız yakmanın yasaklanmasını önerdi.

(ANKARA) - TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, orman yangınlarının önlenmesi ve etkili mücadele için ormancılık teşkilatında rotasyona ve liyakat esaslı olmayan atamalara son verilmesini, yeterli sayıda orman muhafaza memuru istihdam edilmesini ve anız yakılmasının kayıtsız şartsız yasaklanmasını istedi. Çakar, yanan orman alanlarının başka amaçlarla kullanımına izin verilmemesi gerektiğini de vurguladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, geçen hafta ülkenin pek çok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini açıkladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ormanlar, tarım alanları ve doğal yaşamın büyük zarar gördüğünü, ülkenin nefes alanlarının bir kez daha alevlere teslim olduğunu belirten Çakar, orman yangınlarının büyük felaketlere dönüşmesinin engellenmesi ve yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların en aza indirilmesi için önceden önlem alınması gerektiğini söyledi.

Ormanların rant amaçlı madencilik, taş ocakları, turizm, enerji ve benzeri gerekçelerle amaç dışı kullanılmasına son verilmesi gerektiğini ifade eden Çakar, ormanların doğal yapısını, su kaynaklarını, biyoçeşitliliğini ve iklim üzerindeki olumlu etkilerini koruyan politikalar, ekonomik çıkarların önünde tutulmasını istedi.

Ormanların parçalanmasını ve sermayenin çıkarları uğruna yok edilmesini engelleyecek, bu değerli varlıkların yeterli bütçe ve uzman personelle yönetilmesini ve gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak kamucu politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Ali Ekber Çakar, "Uyarıyoruz ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz" diyerek, şu önerilerde bulundu:

"186 yıllık deneyime sahip ormancılık örgütü, ormanların korunması konusunda yeterli sayıda orman muhafaza memuruna sahip değildir. Ormancılık örgütündeki rotasyona ve liyakat esaslı olmayan atamalara son verilmelidir. Yangınla mücadele hem teknik hem de riskli bir alandır. Bölgeye hakimiyet en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle görevli personelin devamlılığı kadar orman köylüsünün katkısı da vazgeçilmezdir. Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi çalışmalarını yürütecek ekiplerde öncelikli olarak orman köylülerine yer verilmeli, bu sayede orman köylülerinin ormana yabancılaşması engellenmelidir.

Anayasa'nın 169. maddesinde yer alan görevler eksiksiz ve koşulsuz olarak uygulanmalıdır. Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünün öncelikli görevi, Anayasa'da belirtildiği üzere, yanan ormanların yerine yeni ormanlar yetiştirmek ve bu alanların başka amaçlarla kullanılmasını engellemektir. Anayasa'nın 170. maddesi, ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması, ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımından ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde devlet ile bu halkın iş birliğini öngörmüştür. Orman köylüsünün ormanlara ve orman köylerine yeniden kazandırılması sağlanmalıdır.

"YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA KARGAŞA ÖNLENMELİ"

Ormancılık örgütü, yangınlar sırasında yerel yönetimler, demokratik kitle örgütleri ve diğer kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde çalışmayı öngören bir eylem planı hazırlamalıdır. Yangın söndürme çalışmalarında kargaşayı önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Yangınların çıkışını engellemek için öncelikle orman köylerinde yaşayan halk, kamu görevlileri ve bölgedeki işletmelerin personeli eğitilmelidir. Kasıtlı çıkarılan yangınlar için ağır cezai yaptırımlar uygulanması büyük önem taşımaktadır. Anız yakılması kayıtsız şartsız engellenmeli, elektrik iletim hatlarının durumu periyodik olarak kontrol edilmeli, orman yangın emniyet şeritlerinin her yıl düzenli bakımı yapılmalı, tarım arazileriyle orman alanlarının birleştiği sınırlarda yangının sıçramasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

"ÇELİŞKİLİ UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Yangın riski yüksek zamanlarda orman alanlarına girişlere ilişkin kısıtlamalar herkese ve her kesime eşit ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bazı kesimlere tam kısıtlama getirilirken, hayvan otlatılmasına dahi izin verilmeyen orman alanlarının madencilik, turizm, enerji ve yapı sektörü gibi faaliyetlere açılması biçimindeki çelişkili uygulamalardan vazgeçilmelidir. Orman yangınları sonrası hazırlanan raporlarda yangının çıkış tarihi, yanan alanın konumu, topografik yapısı, çıkış nedeni, meteorolojik koşullar ve yangın sonrasında alanın hangi amaçla kullanıldığı gibi bilgilere şeffaf ve eksiksiz biçimde yer verilmelidir. Bu, gelecekte meydana gelebilecek yangınlara karşı kapsamlı önlemler alınmasını sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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