Orman yangınlarına karşı mücadele devam ediyor

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Bolu ve Manisa'da çıkan orman yangınlara karşı 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelin sevk edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Eceabat, Bolu Göynük ve Manisa Gördes'te çıkan orman yangınlara karşı; 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 orman kahramanı sevk edildi. Yangınları kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi.