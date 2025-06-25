Orman Yangınlarına Karşı Uyarılar Artıyor

Yaz aylarıyla birlikte hava sıcaklıklarındaki artış Türkiye genelinde orman yangını ihtimalini beraberinde getirirken Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, riskin yüksek olduğu bölgelerde dağıttıkları broşürlerle vatandaşları uyarmaya başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, orman teşkilatı, 7 gün 24 saat esasıyla yangınların önlenmesi ve müdahalenin zamanında yapılması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, orman yangınlarıyla stratejik mücadele devam ederken envantere eklenen yeni araçlar, teknolojiler ve projelerle yangınları önleme ve kayıpları en aza indirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS)" tedbir alma konusunda etkin rol üstleniyor.

MEUS'ta yer alan sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren algoritmayla orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılıyor.

Söz konusu haritalar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. OGM yetkililerince günlük olarak hazırlanan ve olası orman yangın riskini gösteren MEUS haritası verileri, günün ilk saatlerinden itibaren değerlendiriliyor.

Haritadan çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak, orman bölge müdürlüklerindeki yangın yönetim merkezlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Vatandaşlar broşürlerle uyarılıyor

OGM ekipleri, meteorolojik verileri dikkate alarak gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükseleceğini göz önünde bulundurup, yangın riskinin yüksek olduğu yerleri gezerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapılmaması, sönmemiş sigara izmaritlerinin ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkların yol kenarları ile orman alanlarına atılmaması konusunda uyarılarını sürdürürken söz konusu bölgelerde orman yangınlarının önlenmesine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

Özellikle köy kahvehaneleri, trafik kontrol noktaları ve turizm alanlarında dağıtılan broşürlerde orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılacaklara ilişkin uyarılar yer alıyor.

Vatandaşlar başta olmak üzere çobanlara, arıcılara ve avcılara yönelik uyarıların yer aldığı broşürlerde, ormanların içinde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atığı yakılmaması, duman veya ateş görüldüğünde 112 ekiplerinin aranıp bildirilmesi çağrısı yapılıyor.

Broşürlerde, orman yangınlarına sebebiyet vermenin cezalarına ilişkin de bilgiler yer alıyor.

Hasat zamanlarında risk büyüyor

Tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı kırsal alanlarda başlayan yangınlar da rüzgarın etkisiyle ormanlara sıçrayabiliyor. OGM verilerine göre, bu yıl haziranda kırsaldan başlayarak ormanlık alanlara yayılan 69 yangında 387 hektar, yıl genelinde ise 256 yangında 502 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Orman yangınlarının yüzde 90'ına yakınının insan kaynaklı olduğunu anımsatan OGM yetkilileri, özellikle hasat döneminde oluşabilecek yangın risklerine karşı sahada sıkı önlemler almaya ve uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, biçerdöverlerin teknik kontrollerinin yapılması, traktörlerin egzozlarından çıkan kıvılcımların önlenmesi ve tarlalarda yanıcı atık bırakılmaması önem taşıyor.