Orman Yangınlarına Soruşturma: 29 Şüpheli Belirlendi - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Soruşturma: 29 Şüpheli Belirlendi

Orman Yangınlarına Soruşturma: 29 Şüpheli Belirlendi
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Adalet Bakanı Gürlek, 16 ildeki 44 orman yangınıyla ilgili 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 16 ilde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar kapsamda 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından, orman yangınlara ilişkin yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı.

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetlerinin, ormanlar, doğal varlıklar ve Yeşil Vatan için de taşıdıklarını belirten Gürlek, Bakanlık bünyesinde kurdukları Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı'nın, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ettiğini kaydetti.

Gürlek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.

Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.

"YANGINLARA SEBEBİYET VERENLER ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAKTIR"

Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır. Yeşil Vatan'ımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki yakın çalışma kararlılıkla sürdürülecek; yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınlarına Soruşturma: 29 Şüpheli Belirlendi - Son Dakika

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