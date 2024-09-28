Ormanlar Turizm Amaçlı Tahsise Açıldı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ormanlar Turizm Amaçlı Tahsise Açıldı!

Ormanlar Turizm Amaçlı Tahsise Açıldı!

Bakanlık, turizm için ormanları tahsis etme yetkisini aldı; muhalefet düzenlemeye tepki gösterdi.

28.09.2024 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına ormanlar da dahil edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen yetkiyle ormanlarımızın turizm yatırımlarına açılmasının önünün açıldığı bu düzenleme, ülkemizin doğal zenginliklerini koruma sorumluluğunu hiçe saymaktadır. Zaten yeteri kadar turizme açılmış orman alanlarımız varken, daha ne istiyorsunuz? Bu açgözlülük artık sınır tanımıyor" tepkisini gösterdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm amaçlı tahsis edebileceği alanlar arasına ormanlar da dahil edildi. Yönetmelikte, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, turizm merkezi içinde ve dışında yer alan ve onaylı planlarla turizm kullanımına ayrılan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Devlet ormanı sayılan yerlerin turizm amaçlı tahsisi Bakanlık tarafından yapılır" hükmü yer aldı.

"Çekin elinizi ortmanlarımızdan, doğamızdan"

CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemenin geri çekilmesi gerektiğini söyledi. "Ormanlarımız, yeşilimiz, doğamız satılık değildir ve asla olmayacaktır" ifadelerini kullanan Adem, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilen yetkiyle ormanlarımızın turizm yatırımlarına açılmasının önünün açıldığı bu düzenleme, ülkemizin doğal zenginliklerini koruma sorumluluğunu hiçe saymaktadır. Zaten yeteri kadar turizme açılmış orman alanlarımız varken, daha ne istiyorsunuz? Bu açgözlülük artık sınır tanımıyor. Doğamıza verdiğiniz zarar geri dönülemez bir noktaya doğru ilerliyor. Yeter. Çekin elinizi ormanlarımızdan, doğamızdan.Bu yönetmelik değişikliği, ülkemizin geleceğini ve çocuklarımıza bırakmamız gereken doğal mirası hiçe sayan bir anlayışın ürünüdür. Orman alanlarının turizm yatırımlarına açılması, bu ülkenin doğal kaynaklarının sermayeye peşkeş çekilmesinden başka bir şey değildir.

"Bu düzenleme Anayasa'ya aykırı"

Anayasa'nın 169. maddesi, ormanlarımızın korunmasını güvence altına alıyor. Anayasa'nın 169. maddesi açıkça ormanların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, bu düzenleme Anayasa'ya aykırıdır. 169. maddeye göre, Devlet, ormanların korunması ve genişletilmesi için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak bu yönetmelik, ormanlarımızı korumak yerine onları sermayeye teslim etme amacını taşımaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nin 2007 tarihli kararında da vurgulandığı gibi, orman alanlarının ormancılık dışındaki faaliyetlere tahsis edilmesi, ancak anayasal ilkeler çerçevesinde mümkün olabilir. Bu düzenlemenin, Anayasa'da yer alan bu temel ilkelere tamamen aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Ormanlar sadece bu ülkenin değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır ve herhangi bir ticari faaliyete açılmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Erhan Adem, Politika, Güncel, Turizm, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlar Turizm Amaçlı Tahsise Açıldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Ormanlar Turizm Amaçlı Tahsise Açıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement