Ormanların Korunması İçin 7/24 Nöbet - Son Dakika
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Ormanların Korunması İçin 7/24 Nöbet

Ormanların Korunması İçin 7/24 Nöbet
08.07.2025 11:16
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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, 655 bin hektar orman alanını yangınlara karşı korumak için 24 saat nöbet tutuyor.

HÜSEYİN DEMİRCİ - "Doğanın koruyucuları", Kars, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da bulunan 655 bin hektar orman alanı için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ildeki 655 bin hektar orman alanının korunması için ekipler, yaz döneminde yangınlara karşı teyakkuzda bulunuyor.

Bozayı, vaşak, kurt, karaca, geyik, tilki gibi birçok türden yabani hayvanın yaşadığı ormanlar, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan geniş coğrafyada yer alıyor.

Yüksek noktalardan dürbünle sık sık çevreyi gözetleyen orman personeli, ormanın arasında dolaşarak yangına sebebiyet verecek cisimleri de temizliyor.

Meteorolojik verileri takip edip yüksek sıcaklık beklenen zamanlarda orman içinde hazır şekilde bekleyen ekipler, olası yangınlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istiyor.

"'Ateş savaşçılarımız' hazır halde bekliyor"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, AA muhabirine, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerini kapsadığını, toplamda 655 bin hektar orman alanını yönettiklerini söyledi.

Bölge müdürlüğüne bağlı illerin 5. derece yangın bölgesi olduğunu ancak 1. derecede yangına karşı hassas olduklarını anlatan Karakurt, "Orman yangınlarına karşı bölgemizde şu anda sahada da gördüğünüz üzere toplamda 19 arazöz, 56 ilk müdahale aracı, 5 grader, 7 ekskavatör, 1 dozer ve 1 trailer ile teyakkuz halinde bulunuyoruz. Araçlarımız, ekipmanlarımız ve özellikle yangınla mücadelede en önemli kaynağımız olan insan kaynağımız, yani 'ateş savaşçılarımız' hazır halde bekliyor. Bize düzenli olarak meteorolojik bilgiler geliyor. Meteorolojik açıdan risklerin en büyük olduğu dönemlerde ilk müdahale ekibi, gerek ilk müdahale araçlarıyla, gerekse de arazözlerimizle riskli bölgelerde hemen tedbir alıyor." diye konuştu.

Karakurt, insan kaynaklı yangınların önüne geçmek için piknik yapan aileleri, çobanları ve arıcıları uyardıklarını belirterek, yangın gözetleme kulelerinden de ormanın sürekli izlendiğini dile getirdi.

En ufak duman ve ateş görüldüğünde ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini anlatan Karakurt, "Yangın nöbetimiz 7 gün 24 saat devam ediyor. Bununla birlikte Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde özelde de Kars ilinde 1 Temmuz-31 Ekim arasında Valilik emriyle ormanlara giriş çıkışları yasakladık. Tabii takdir edersiniz ki sadece yasaklamak tek başına yetmiyor, burada en önemli faaliyet eğitim faaliyeti. Bu minvalde biz şöyle yaptık: 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında 453 köyümüzde toplam 5 bin köylümüze yangın konusunda eğitim verdik. Bununla birlikte 229 avcı, çoban ve arıcımıza, 165 askeri personelimize 123 okulda toplam 7 bin 500 öğretmen ve öğrencimize eğitim verdik." dedi.

"Yangına müdahaledeki süremizi 11 dakikaya indirdik"

Son 5 yılda bölgede 160 yangının çıktığını bildiren Karakurt, bunlarda 482 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yanan yerleri hemen ağaçlandırdıklarını kaydeden Karakurt, "2025 yılında da haziran sonu itibarıyla bölgemizde sadece 3 yangın çıktı ve 3 yangında dikkatinizi çekmek istiyorum, burada sadece 800 metrekare alan zarar gördü. Bunun sebebi de şu, biz yangına müdahaledeki süremizi sadece ve sadece 11 dakikaya indirdik. Yani bu erken müdahale sayesinde 3 yangında sadece 800 metrekare alan zarar gördü. Ormanlarımız bizlere geçmişten gelen bir emanet, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kalarak bizler bu emanete zarar vermeden aksine bu emaneti geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Karakurt, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı davranmaya davet ederek, herhangi bir yangın gördükleri zaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Kaynak: AA

Erzincan, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, kars, Son Dakika

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