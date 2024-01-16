 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Barış Gücü Askeri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

BM Barış Gücü Askeri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouham-Pende şehrinde bir Birleşmiş Milletler barış gücü askeri, Mbindale köyünde gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırıda 5 asker yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birleşmiş Milletler, askerlere yönelik saldırıları savaş suçu olarak değerlendirdi ve saldırıyı gerçekleştirenlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

BM Barış Gücü Askeri Orta Afrika Cumhuriyeti\'nde Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 21:59,
Abone Ol

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouham-Pende şehrinde 1 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham Pande'ye bağlı Mbindale köyünde BM barış gücü askerleri bombalı saldırıya uğradı.

Saldırıda, Kamerunlu barış gücü askeri Emmanuel Steve Atebele hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 asker yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücünden (MINUSCA) yapılan açıklamada, barış için mücadele eden askerlerin hayatına yönelik saldırıların "savaş suçu" olarak değerlendirmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, derhal saldırıların sorumlularının adalete teslim edilmesi için hükümete çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Barış Gücü Askeri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hayatını Kaybetti - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:08:15. #1.13#
SON DAKİKA: BM Barış Gücü Askeri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement