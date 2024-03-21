Bangui'deki fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui'nin 60 kilometre güneyinde bulunan palmiye yağı fabrikasında patlama meydana geldi.
Sebebi belirlenemeyen patlamada, en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, Bangui'de bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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