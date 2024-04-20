Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de bir teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi, bir grup liderinin cenazesini defnetmek üzere Mokelo köyüne giden tekneye bindi ve tekne battı. Olayda çok sayıda yaralı bulunurken, bazı kişilerin akıbeti ise bilinmiyor. Deniz ve jandarma kuvvetleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

20.04.2024 11:19
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BANGUİ, 20 Nisan (Xinhua) -- Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Cuma günü Mpoko Nehri üzerinde bir teknenin batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerindeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, 300'den fazla kişi bir grup liderinin cenazesini defnetmek üzere Ombella-Mpoko vilayetinin Bimbo komününe bağlı Mokelo köyüne giden bir tekneye bindi ve tekne battı.

Kesin olmayan rakamlara göre en az 15 ölü ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda yaralı bulunurken, çok sayıda kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Deniz ve jandarma kuvvetleri daha fazla kişinin akıbetini öğrenmek için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tekne aşırı kalabalık olduğu için battı.

Birkaç cansız beden başkentteki morglara götürülürken, diğerleri yakınları tarafından sudan çıkarıldı.

Yaşanan trajediyle ilgili hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Tekne Kazası: En Az 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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