Orta Afrika'da 478 İsyancı Silah Bıraktı - Son Dakika
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Orta Afrika'da 478 İsyancı Silah Bıraktı

CPC üyesi 478 isyancı, silahlarını teslim ederek DDRR programına katıldı.

12.11.2024 13:17
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun 478 üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Ulusal basındaki askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, 478 CPC üyesi gönüllü olarak Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programı'na (DDRR) katıldı.

İsyancılar teslim olurken beraberlerinde getirdikleri 1788 askeri mühimmat, 30 AK-47 kalaşnikof ve 8 roket atarı DDRR yetkililerine teslim etti.

Ülkede son iki haftada yaklaşık 150 isyancı silah bırakmıştı.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

CPC çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için Aralık 2020'de harekat başlatmış ancak başarılı olamamıştı.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Afrika, Kalaşnikof, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Afrika'da 478 İsyancı Silah Bıraktı - Son Dakika

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