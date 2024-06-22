Orta Amerika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika
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Orta Amerika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 30'a Yükseldi

El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta devam eden yağmur sezonunda şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cuma günü itibarıyla 30'a yükseldi. El Salvador'da 19 kişi, Guatemala'da 10 kişi ve Honduras'ta 1 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, binlerce kişi tahliye edildi ve birçok ev, yol ve okul hasar gördü.

22.06.2024 12:08
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MEKSİKO, 22 Haziran (Xinhua) -- Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta devam eden yağmur sezonunda şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cuma günü itibarıyla 30'a yükseldi.

El Salvador Ulusal Sivil Koruma Sistemi Direktörü Luis Alonso Amaya yerel medyaya yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Amaya, ölen çocukların San Salvador belediyesine bağlı Soyapango ilçesindeki bir evde toprak altında kaldığını sözlerine ekledi.

El Salvadorlu yetkililerin şiddetli yağışlardan kaynaklanan hasara ilişkin raporuna göre şu ana kadar 1.500'den fazla olay kayda geçerken, 706 ağaç devrildi, 521 yol kapandı ve 2.582 kişi tahliye edildi.

Guatemala'da Ulusal Afetle Mücadele Koordinatörlüğü'nün verdiği bilgilere göre, Cuma günü saat 09.00 itibarıyla en az 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı ve 376 kişi sığınaklara alındı.

Resmi verilere göre ülkede 239 yol ve 27 okul afetten etkilenirken, 3.245 ev ise hafif, orta ve şiddetli hasar gördü.

Honduras Risk ve Acil Durum Yönetim Sekretaryası, şu ana kadar yağışlar nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve afetten etkilenen 6.000'i aşkın kişiden 945'inin tahliye edildiğini bildirdi.

Uzmanlara göre, bu hafta Orta Amerika'da görülen aralıksız yağışlar bölgedeki çeşitli düşük basınç sistemlerinin etkisinden kaynaklanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Orta Amerika'da Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Ölü Sayısı 30'a Yükseldi - Son Dakika

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