Orta'da yıl sonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Orta'da yıl sonu sergisi açıldı

Orta\'da yıl sonu sergisi açıldı
10.06.2026 15:48
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Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide kursiyerlerin giyim ve el sanatları çalışmaları sergilendi. Kaymakam İnce, kursların kişisel gelişime katkısını vurguladı.

Orta Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kursiyerlerin dönem boyunca hazırladıkları giyim ve el sanatları çalışmalarının yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

Kursiyerlerden Rüveyda Akpunar, günün anısına kendi hazırladığı filografi çalışmasını Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce'ye hediye etti.

Kaymakam İnce de hediye dolayısıyla Akpunar'a teşekkür ederek, halk eğitimi kurslarının bireylerin kişisel gelişimine ve üretkenliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Açılışa, Belediye Başkanvekili Mehmet Durdun, İl Genel Meclis Üyesi Cengiz Ersoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Özkul, MHP Orta İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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