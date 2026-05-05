Orta Doğu'da ABD Uçaklarında Yoğun Trafik

ABD-İran gerilimi devam ederken, Orta Doğu'da ABD ordusuna ait, çoğunluğu "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi.

AA muhabirinin uçuş takip uygulaması Flightradar24 üzerinden yaptığı incelemede, 5 Mayıs'ta Orta Doğu bölgesinde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Bölgede havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri havada yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Bölgede sabah saatlerinde aynı anda havada 16 "Boeing KC-135R Stratotanker", 1 havada yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" ve 1 yaklaşık 127 ton kargo taşıyabilen ABD Hava Kuvvetlerinin en büyük nakliye uçağı "Lockheed C-5M Super Galaxy" gözlemlendi.

Ayrıca, ABD'den ayrılan ve istikametleri henüz belirlenemeyen nakliye ve askeri erken uyarı ve kontrol uçakları olduğu da görüldü.

Acil durum kodları

Öte yandan, ilerleyen saatlerde Basra Körfezi'nin üstünde ve çevresinde ABD'ye ait 1 "Boeing KC-135R Stratotanker" ve bir "Boeing KC-46A Pegasus"un genel uçuş acil durumu hakkında derhal uyarı vermek için kullanılan "7700" uluslararası transponder kodunu kullandığı görüldü.

Bu durum nedeniyle sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçakların düşmüş olabileceğini iddia etti.