Orta Doğu'da Hava Saldırıları

İSTANBUL (AA) — Suudi Arabistan 8 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyip imha ettiğini, Kuveyt bir İHA'yı düşürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirirken, Bahreyn'de ise bir saatten kısa sürede iki kez hava saldırısı sirenleri çaldı.

Suudi Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin ülkenin Doğu Bölgesi'nde 7 İHA'yı etkisiz hale getirdiğini, ülkenin doğusundaki Rubül Hali Çölü'nde ise sekizinci bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Ayrıca başkent Riyad'ın güneydoğusundaki El-Harc vilayetini hedef alan bir balistik füzenin de engellenerek imha edildiği bildirildi.

Kuveyt Ulusal Muhafız Sözcüsü Cadan Fazıl Cadan, bir İHA'nın düşürüldüğünü, ancak yerinin açıklanmadığını belirtti.

Cadan, fırlatılan bir füzenin ise tehdit bölgesi dışında kaldığını, herhangi bir tehlike oluşturmadığını ve hasara yol açmadığını ifade etti.

BAE Savunma Bakanlığı ise hava savunma sistemlerinin "İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını" engellediğini duyurdu.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin balistik füzelerin hava savunma sistemlerince, İHA ve seyir füzelerinin ise savaş uçaklarınca imha edilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da hava saldırısı sirenlerinin bir saatten kısa süre içinde iki kez çaldığını açıkladı.

Hedef alınan ülkeler, saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.