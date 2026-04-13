Orta Doğu Gerilimi Piyasaları Belirsizliğe Sürüklüyor

Küresel piyasalarda yönü belirleyen en önemli unsur, Orta Doğu’daki gerilim ve ateşkesin sahada uygulanıp uygulanmayacağına dair belirsizlik oldu. Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki mevcut tabloyu değerlendirerek, küresel piyasaların savaşın devamını fiyatladığını ve olumsuz, satıcılı bir piyasa olduğunu ifade etti. Enerji fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, petrol fiyatlarının %8 artarak 104-106 dolar seviyelerine yükseldiği, borsalarda, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında satışların devam ettiği gözlemleniyor.

Altın fiyatlarının kritik eşiklerde olduğunu belirten Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4.733 dolar seviyesinde olduğunu, 4.650 doların destek, 4.900 doların direnç konumunda bulunduğunu açıkladı. Bu seviyelerin kırılmasının barış veya savaşın devamına işaret edeceğini vurguladı. İç piyasada gram altın-TL fiyatının 6.852 lira olduğu ve 6.500-7.000 lira aralığında dalgalanmanın sürdüğü belirtildi.

Memiş, olası gelişmelere göre piyasa beklentilerini özetleyerek, barış haberi gelirse gram altının 7.000-7.500 lira aralığına çıkabileceğini, savaşın devamı durumunda ise 6.000-7.000 lira aralığında dalgalanan bir piyasa beklediğini söyledi. Diğer yatırım araçlarında da negatif seyir öne çıkıyor, borsada satışlar devam ederken gümüşün %2 değer kaybettiği bildirildi.

Piyasaların yönünü belirleyecek ana unsurun Orta Doğu'dan gelecek haber akışı olduğu vurgulanıyor, ateşkesin sabote edilmesi durumunda satışların devam etme olasılığı bulunuyor. Memiş, yatırımcılara kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeye odaklanmalarını, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmelerini önerdi.